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MÚSICA

Mariachi

La relación entre el mariachi y la cinematografía nacional será el tema de la charla "El Mariachi en el Cine Mexicano", que Daniel Colorado ofrecerá el miércoles 25 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona. Más tarde, a las 19:30 horas, el mismo recinto recibirá el concierto "Serenata al Séptimo Arte".

LITERATURA

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Gira literaria

La trayectoria y obra autobiográfica del escritor alemán Gerhard Henschel formarán parte de su primera gira literaria por México, titulada "El eco de Gerhard Henschel", que llegará el jueves 26 de noviembre, la sesión será a las 18:30 horas en el Jardín del Centro de Documentación Histórica "Rafael Montejano y Aguiñaga" de la UASLP, contará con traducción al español.

TEATRO

Puesta en escena

La narración oral será el punto de encuentro de "La Muerte Cuenta", espectáculo que reunirá historias y relatos sobre la muerte a cargo de estudiantes de los talleres de Oralidad Artística y Cuentería de Arte y Cultura de la UASLP. La presentación, coordinada por la maestra Ana Neumann, se realizará el martes 24 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Caja Real.

CHARLA

Fotógrafos dialogan

El trabajo del Taller Ambulante de Fotografía de Grupo México será el tema de una charla sobre la exposición "Miradas comunitarias", programada para el martes 24 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Galería 3 del Centro de Difusión Cultural del IPBA "Raúl Gamboa". En el encuentro participarán Sandra Patricia Camacho, Víctor Martínez, Antonio Trillo y Camila Rodríguez.