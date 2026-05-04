Daniel Kraus recibe premio Pulitzer por novela experimental Angel Down

NUEVA YORK (AP) — Los responsables del Premio Pulitzer otorgaron el galardón de ficción a un autor con un historial de experimentación con los géneros y con el propio lenguaje: Daniel Kraus, citado por "Angel Down", un relato de la Primera Guerra Mundial con un giro celestial que se desarrolla a lo largo de unas 300 páginas en una sola frase extensa.

Daniel Kraus y su obra premiada

Por su parte, "Liberation", la mirada retrospectiva de Bess Wohl a los grupos feministas de concienciación de la década de 1970, recibió el premio de drama.

Los ganadores anunciados el lunes incluyeron dos libros arraigados en la fundación del país. "We the People: A History of the U.S. Constitution", de Jill Lepore, ganó en la categoría de historia, y "Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution", de Amanda Vaill, fue el ganador de biografía.

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Otros ganadores destacados y sus obras

"Things in Nature Merely Grow", de Yiyun Li, su relato directo sobre los suicidios de sus dos hijos, fue citado en memorias-autobiografía. "There is No Place for Us: Working and Homeless in America", de Brian Goldstone, ganó en no ficción general.

El premio de poesía fue para "Ars Poeticas", de Juliana Spahr, y el galardón de música se concedió a Gabriela Lena Frank por "Picaflor: A Future Myth", una obra sinfónica inspirada en una leyenda andina y en los incendios forestales de California.

Kraus, de 50 años, ha tenido una carrera diversa y prolífica, muy distinta a la del ganador promedio del Pulitzer de ficción. Ha escrito terror, ciencia ficción, novelas gráficas y libros infantiles. Ha colaborado con los cineastas George Romero y Guillermo del Toro, cuya película ganadora del Oscar "The Shape of Water" ("La forma del agua") fue concebida con la ayuda de Kraus.

A lo largo de los años ha recibido numerosos premios, incluido el Premio Bram Stoker de terror, pero nunca imaginó que ganaría un Pulitzer. Cuando el lunes empezó a recibir mensajes de texto, que incluían notas como "¡Guau!", temió que de algún modo se hubiera metido en problemas.

Los responsables del Pulitzer elogiaron "Angel Down" como "un tour de force estilístico que mezcla géneros como la alegoría, el realismo mágico y la ciencia ficción en un todo cohesivo, narrado en una sola frase". Kraus explica que al principio utilizó una narración convencional, pero descubrió que abandonar la puntuación tradicional se ajustaba mejor a una historia de guerra que, al parecer, no tenía fin.

"Es como si tuvieras la sensación de estar encerrado en el libro para siempre", le dijo a The Associated Press durante una entrevista telefónica.

La obra de recuerdos de Wohl reúne a feministas de la segunda ola de todos los ámbitos mientras abordan la misoginia, la homofobia interiorizada, el abuso doméstico y los roles de género. La obra transita entre pasado y presente, y seis de los actores se desnudan para la escena inicial del acto 2.

El triunfo llega un día antes de las nominaciones a los premios Tony, cuando se espera que "Liberation" sea nombrada en la categoría de mejor obra nueva.

Lepore es redactora de plantilla de The New Yorker y profesora de la Universidad de Harvard, y su Pulitzer ayuda a confirmarla como una de las historiadoras más destacadas del país; entre sus reconocimientos previos figuran el Premio Bancroft por "The Name of War" y el Anisfield-Wolf Book Award por "New York Burning". En 2023, aportó una introducción al libro de Paul McCartney con fotos de los Beatles, "1964: Eyes of the Storm".