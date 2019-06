Elisa Carrillo pide a López Obrador apoyo a la cultura

Ciudad de México. -Elisa Carrillo, la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín (Staatsballett Berlin), le pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no se olvide que la cultura es algo muy importante y necesita de un gran apoyo, sobre todo las nuevas generaciones, para que el país vaya evolucionando culturalmente.

Después del recorte del presupuesto para el apoyo al sector cultural, la bailarina mexiquense comentó que siente tristeza, ya que la cultura es algo que se debería fortalecer para el beneficio del país.

"Es un tema que entristece a todas las personas que estamos cercanas al arte, a la cultura y bueno yo le pido (al presidente) que no olvide que eso es algo muy importante, que todos los artistas necesitamos apoyo, sobre todo jóvenes generaciones, niños, creo que es importante para niños abrirles el mundo de nuestra cultura, del arte, de todas nuestras raíces, pero también del arte universal", comentó en entrevista.

EMBAJADORA

Elisa, quien también es Embajadora de la Cultura de México, así como miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO, considera que el apoyo e impulso a las actividades artísticas, sería un modo de cambiar la situación del país.

"Creo que, si un niño tiene un violín en la mano o un pincel, no tiene la necesidad de agarrar un arma, porque un niño está sumergido en el mundo del arte, de la cultura; yo por ejemplo de pequeña no tuve la necesidad de ver otras cosas, porque yo me metí en un mundo donde fui feliz y no tuve necesidad de buscar otras cosas", comentó.

TRANSICIÓN

La mexicana sabe que el país está pasando por una transición y que todo toma su tiempo, pero no por ello se debe de descuidar a la cultura.

"Yo entiendo que todo toma tiempo, que es un gran cambio y claro la cultura también está teniendo un gran cambio, pero creo que justamente la cultura es algo que no debemos recortar, porque creo que es un arma muy importante que podemos utilizar en nuestra sociedad y tratar de cambiar como país".