Enrique Serna, escritor de buenos encuentros con el más allá

Ciudad de México.- Aunque no acepta supersticiones diferentes a la de trabajar como minero a la hora de la escritura, el novelista mexicano Enrique Serna reconoce que a veces tiene buenos encuentros con el más allá, donde habitan las musas de la inspiración.

"Yo creo que las musas sí existen. He observado que las mejores ideas me vienen cuando no las busco, en momentos de ocio, no por un esfuerzo de concentración sino por casualidad. Después de eso lo que sigue es un trabajo de disciplina diaria", asegura el autor de 60 años en entrevista con Efe.

Serna ha sido el escritor más leído de México en las últimas semanas. Su novela "El vendedor de silencio" es el volumen más vendido de septiembre en las principales librerías del país.

La obra de 485 páginas, editada por Alfaguara, recrea la vida del periodista mexicano Carlos Denegris, quien a mediados del siglo XX se erigió como el líder de opinión más influyente del país, pero utilizó su talento para extorsionar y venderse a los gobernantes.

"Fue un personaje con grandísimas contradicciones. A mí me sorprendió que hubiera podido existir alguien tan soberbio y a la vez tan vulnerable. Denegris fue un hombre intoxicado de poder en el ejercicio de la profesión y en las relaciones con las mujeres, a quienes humillaba en público", explica.

El título de la novela está relacionado con la bajeza de su protagonista de sobornar a políticos y personalidades. Al tener información sobre malos manejos de algunos de ellos vendía su silencio a los corruptos por grandes cantidades de dinero.

En un restaurante de la colonia Condesa de la Ciudad de México, Serna bebe a pequeños sorbos su café americano descafeinado y tras una pausa lamenta que al estilo del protagonista de su obra, muchos años después en México queden periodistas vendidos.