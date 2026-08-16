"IMPERMANENCIA DE LO EFÍMERO"
DAN TRULLEN FRENTE A LA FRAGILIDAD DE LA MATERIA
Galeria
En "Impermanencia de lo efímero", las esculturas de Dan Trullen aparecen quebradas, erosionadas, incompletas o atravesadas por ausencias que obligan a mirar aquello que normalmente se intenta ocultar: el desgaste, las heridas, los cambios y la imposibilidad de conservar una forma para siempre.
La exposición temporal del escultor mexicano llegó al Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, en una muestra que parte de la figura humana para hablar de una condición que también alcanza a la materia, todo está en proceso de transformación.
Pero para Trullen, la idea de impermanencia apareció durante un proceso personal de cambio.
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Antes de dedicarse nuevamente a la escultura, Trullen desarrolló una carrera como veterinario y trabajó durante años en el área de nutrición animal. Su formación científica convivió con una inclinación artística que estaba presente desde la infancia, cuando la plastilina era su juguete preferido.
La pandemia modificó ese recorrido. Con el tiempo disponible durante el confinamiento, regresó a la escultura y comenzó a trabajar nuevamente con plastilina. Lo que inicialmente parecía un regreso a una actividad de la infancia terminó convirtiéndose en una decisión de vida.
"Retomé mi juguete y mis sueños de niño", cuenta el escultor al recordar ese periodo. A partir de ahí decidió dejar la seguridad de su actividad profesional para dedicarse nuevamente al arte. Ese cambio también comenzó a aparecer en las piezas. Trullen explica que primero realizaba figuras cuidadosamente terminadas, pero después empezó a intervenirlas, deshacerlas y volverlas a construir. Las formas comenzaron a escurrirse, romperse y presentar rasgaduras.
En esas alteraciones encontró una correspondencia con su propia transformación."Me transformé. Y entonces en ese proceso de transformación empecé a transmitir las hacía muy bien, muy bien acabadas, pero ya se conocen los clásicos. Entonces las deshacía y las volvía a armar", relata. La imperfección dejó entonces de ser un defecto que debía corregirse para convertirse en parte de la obra.
EL CUERPO COMO MATERIA QUE CAMBIA
Las esculturas de "Impermanencia de lo efímero" parten de una figura reconocible, pero se niegan a entregarla completa. Falta una mano, una parte del rostro, una extremidad o alguna sección del cuerpo. Las superficies muestran fracturas y desgastes.
Trullen encuentra en esas ausencias una relación directa con la experiencia humana. Para él, una persona tampoco permanece intacta: las cicatrices, las heridas emocionales, la edad y las experiencias modifican aquello que alguna vez parecía estable.
"Somos todos materia en este momento", afirma al explicar el punto de partida de la serie. Para el escultor, las piezas hablan precisamente de ese tránsito en el que una forma deja de ser lo que era y comienza a convertirse en otra.
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