INEGI reporta 52.2 millones de visitantes en museos en 2025

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Durante, los museos reportaron una afluencia conjunta de

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de personas, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().Destacaron, con una afluencia deen 166 museos;, con 4.7 millones en 47 museos, y Guanajuato, con 2.4 millones en 60 museos.Larespecto a lo que se reportó enDel total de museos que aportaron información, 59.8 % fue gratuito, 21.1 % cobró una cuota de ingreso y 19.1 % aplicó la gratuidad algunos días de la semana.En, 89.5 % de los museos contó con servicio de visitas guiadas y 49.4 %, con actividades artísticas y culturales, escenario que también se presentó en, con 88.4 y 50.0 respectivamente.Además, 34.9 % de los museos contó con infraestructura paray 33.5 %, con servicio de internet.De las personas que visitaron museos en, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de(60.8 y 26.2, respectivamente).En, personal de los museos entrevistó a 191 316 personas visitantes: 54.3 % correspondió a mujeres y 45.7 %, a hombres. La cifra fue mayor a la edición, en la que se realizaron 180 903 entrevistas.En la opinión de quienes visitaron los museos, los principales motivos por los que no se asiste a estos fueron los siguientes:y publicidad o desconocimiento del acervo que ofrecen, con 18.2 %; falta de cultura o de educación, con 16.4 %, y no tienen tiempo, con15.9 % En, los principales motivos para no ir fueron los mismos.De las personas que visitaron museos en, 61.9 % contó con escolaridad de nivel superior y 25.4 %, de nivel medio superior. Estos porcentajes fueron similares a los de