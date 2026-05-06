LA MÁSCARA ADULTA

Como grupo, los adultos hemos construido un pacto silencioso: fingir que la dureza, el cinismo y la desconfianza son sinónimos de madurez.

Caminamos por la vida con esa máscara bien puesta, convencidos de que nos protege, de que nos hace fuertes, de que nos permite sobrevivir.

Llamamos "realismo" a lo que en el fondo es cansancio acumulado, a esa forma de mirar el mundo sin asombro, sin sorpresa, sin esperanza.

Llamamos "experiencia" a las cicatrices que nos hicimos unos a otros, como si el dolor fuera el único maestro válido.

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Pero si somos honestos, hay algo profundamente triste en eso. Porque en el proceso no solo crecimos en conocimiento o habilidades. También crecimos en corazas.

Aprendimos a mentir por conveniencia, a envidiar por comparación, a ignorar por comodidad. Aprendimos a desconfiar antes de confiar, a protegernos antes de abrirnos, a juzgar antes de comprender. Y a todo eso le pusimos el nombre elegante de "vida adulta", como si fuera un logro inevitable y no una renuncia silenciosa.

El golpe más fuerte está en el plural: "nos muestra quiénes éramos". No se trata solo de ti o de mí. Habla de nosotros como sociedad, como generación, como equipos, familias y comunidades que alguna vez fueron espontáneas. Hubo un tiempo en que reír no requería explicación, en que confiar no parecía un riesgo, en que decir lo que sentíamos no implicaba calcular consecuencias.

Hoy, en cambio, medimos cada palabra, cada gesto, cada muestra de cercanía, como si el mundo fuera un campo minado emocional.

Y lo más incómodo es que el espejo no miente. Cuando un niño te mira, no ve tu cargo, tu dinero ni tu reputación. Te ve como persona, sin filtros, sin prejuicios, sin contratos invisibles. Y en esa mirada simple, casi desarmante, se esconde una pregunta que evitamos responder: ¿en qué momento dejamos de ser así entre nosotros?

Pero ahí mismo, en esa incomodidad, también vive una oportunidad.

Si la inocencia fue nuestro estado original, entonces la maldad, el cinismo y la indiferencia no son destinos inevitables. Son aprendizajes.

Y lo que se aprende, también puede desaprenderse.

Quizá la verdadera madurez no consista en acumular capas de dureza, sino en tener el valor de quitarlas poco a poco. En limpiar el espejo, aunque sea un poco, cada vez que estamos juntos, hasta volver a reconocernos sin miedo, sin rencores, sin lastimarnos.

Cale Agundis ® 2026