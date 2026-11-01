No te lo pierdas

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CHARLA

EN EL MARCO DE FOTOVISIÓN

El intercambio artístico a través del sistema postal será el tema de la charla "Arte-Correo. Posibilidades a destiempo", impartida por León Pablo Bárcenas, el jueves 5 de noviembre a las 18:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del IPBA. Se abordará esta práctica, que permite compartir obras sin fines comerciales y crear redes de comunicación entre artistas.

MÚSICA

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CONCIERTO 434 AÑOS DE GRANDEZA

La música sinfónica, el carillón y la voz de Fernando de la Mora se reunirán en el concierto "434 Años de Grandeza: Carillón, Orquesta y Luz", programado para el viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas en el atrio de la Catedral Metropolitana. La Orquesta Sinfónica Universitaria de la UASLP estará bajo la dirección del maestro y compositor invitado Arturo Rodríguez, con la participación del carillonista Wylie Crawford y músicos del Catálogo de Artistas Potosinos.

DANZA

"Latidos de México"

Las danzas de distintas regiones del país formarán parte de "Latidos de México", espectáculo de danza folclórica que presentará el grupo Hunac-Ceel con la participación del intérprete potosino Abu Hernández. La función será el viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas. El programa incluye expresiones de Chiapas y de la región de Jalisco, además de danzas de los Concheros.

TEATRO

PUESTA EN ESCENA

El teatro llegará al Museo Francisco Cossío con "Una sangre especial", obra de Producciones Teatro de Cochera, compañía con sede en San Luis Potosí. La función está programada para el jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas, con una cuota de recuperación de 100 pesos y cupo limitado.

Presentación teatral en Museo Francisco Cossío