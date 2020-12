Los tacos, otra víctima de la pandemia: cancelan el Festival Metate

Los taquitos se han convertido en otra víctima de la pandemia: el festival Coca Cola Metate 2020 se pospone hasta el primer trimestre del 2021, después de que se anunciara que la Ciudad de México está cerca del semáforo rojo por el aumento de hospitalizaciones por Covid-19. Durante una entrevista con Ernesto Almada, director de Integrated Marketing Communications para Coca-Cola México y del festival, comentó que esas medidas ya estaban contempladas si surgía un cambio con el semáforo.

"Para nosotros lo principal y lo primordial, es que la gente esté segura y en confianza, seguramente si nosotros nos vamos a un semáforo rojo, pospondríamos el evento para la seguridad de los asistentes, estamos en constante comunicación y adheridos a las medidas y a lo que esté imponiendo la autoridad en la Ciudad de México, entonces que no les quede duda que si esto empeora el festival se pospone y no pondremos en riesgo a nadie", dijo a EL UNIVERSAL.

La idea era hace un festival al estilo 'drive.in' es decir, las personas acudirían en su coche y sin bajarse de él, iban a poder recorrer un circuito dividido en cuatro barrios, "El barrio Norteño", "El barrio Costeño", “El barrio Nocturno" Y "El barrio Tacobaya", en los que habría diferentes especialidades de taquitos.

"En ningún momento te vas a bajar del coche, las taquerías están agrupadas en estos cuatro barrios, que son obviamente cada una de las taquerías con su taco – insignia y la idea es que te tomen la orden en el coche y no te tengas que bajar para nada, sólo para el baño y hacerlo con cubrebocas y con la sana distancia, no te bajaras del coche para comer tacos, solo te bajaras el cubrebocas para disfrutar de los taquitos", explicó el director.

Al final de la compra de sus alimentos, llegarían a un escenario y podrían ver a su artista favorito, entre los que se tenía contemplado a Sebastían Yatra, Cristian Nodal, Uzielito Mix, Los Ángeles Azules, Danna Paola, Moderatto, Los Claxons, Sidartha, Matute, Fey, Leon Leiden, Taylor Díaz, Los Mesoneros, Ghetto Kids, y Moenia. Este festival iba a durar cuatro días, del 3 al 6 de diciembre.

"Toda la gente que está trabajando ahí va a seguir el mismo protocolo de seguridad de toma de temperatura, sana distancia, toda la gente que estemos ahí laborando nos haremos la prueba de Covid, para poder confirmar que estamos bien y para los asistentes igual se le dará gel antibacterial, se les tomará la temperatura, se estará incluso sanitizando el coche y conservando la sana distancia", detalló.

Ahora este festival que se llevara a cabo el próximo año con todas las medidas de seguridad, también tiene el propósito de ayudar a la industria taquera, de la cual dependen miles de familias mexicanas. "Nosotros en la industria mexicana de Coca Cola tenemos el compromiso con México de seguir apostando por el desarrollo y el crecimiento de las taquerías, detrás de cada taquería hay una familia que trabaja día a día, con pasión y empeño, para ofrecer los mejores tacos a la gente y nosotros hemos decidido apoyar a las taquerías a mejorar su negocio, apoyándolos a implementar las medidas necesarias para reactivar sus actividades en esta época que es bien tan complicada para ellos", señaló.