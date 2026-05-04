Museo de Pérgamo en Berlín anuncia reapertura para 2027

BERLÍN (AP) — El Museo de Pérgamo de Berlín, tradicionalmente una de las principales atracciones turísticas de la capital alemana, reabrirá el próximo año tras la primera etapa de un minucioso esfuerzo de restauración que ha mantenido su pieza central fuera de la vista del público durante más de una década.

Museo de Pérgamo reabrirá en 2027 tras restauración parcial

La Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que supervisa muchos de los museos de Berlín, anunció que el museo reabrirá el 4 de junio de 2027.

La pieza central del museo es el Altar de Pérgamo, del siglo II a. C. Decorado con un friso de mármol, fue construido entre 197 y 156 a. C. en lo que hoy es Bergama, Turquía.

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El Museo de Pérgamo ha estado completamente cerrado desde octubre de 2023. La parte del edificio que alberga el Altar de Pérgamo ha permanecido cerrada durante mucho más tiempo, desde 2014.

Obras continuarán en algunas áreas hasta 2037

Algunas secciones seguirán cerradas por obras incluso después de la reapertura del próximo año, en particular el ala que contiene la Puerta de Ishtar de Babilonia. Está previsto que el museo reabra por completo en 2037.

El museo está siendo restaurado como parte de un plan a largo plazo para renovar el complejo neoclásico de la Isla de los Museos, construido entre 1830 y 1930 y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Partes de la isla quedaron gravemente dañadas durante la Segunda Guerra Mundial, y la Alemania Oriental comunista, con escasez de recursos, nunca la restauró por completo. Las obras en tres de los cinco museos ya se han completado y un nuevo edificio de entrada para el complejo, la Galería James Simon, se inauguró en 2019.