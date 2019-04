Ópera inspirada en Frida y Diego

Fort Worth.- El Festival de Ópera de Fort Worth, que se llevará a cabo del 26 de abril al 31 de mayo, presentará un adelanto de "The last dream of Frida & Diego" (El último sueño de Frida y Diego)", que se prevé llegue a los escenarios en 2021.

Los días 30 y 31 de mayo próximo se ofrecerán dos funciones en las que el público podrá apreciar los ensayos vocal-orquestales, seguidos de una selección de escenas que forman parte de la ópera basada en la apasionada vida de los pintores mexicanos.

Este espectáculo de la compañía Forth Worth Opera fue escrito por el dramaturgo ganador del premio Pulitzer, Nilo Cruz, con música de la pianista y compositora Gabriela Lena Frank, quien ya ganó el Grammy Latino.

OBRA

Para asistir a esta presentación, que será gratuita, se necesitará reservación. La obra hablada y cantada en español, se desarrolla en el año 1957 durante la festividad mexicana del Día de Muertos, de acuerdo a un comunicado.

Este festival contará con otra presencia mexicana, ya que se presentará "El pasado nunca se termina", una obra compuesta por el mexicano José Martínez y ubicado en el caótico inicio de la Revolución Mexicana.