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Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra 70 años con conciertos

Los conciertos se realizan en la Sala Manuel M. Ponce y el Auditorio Silvestre Revueltas en mayo de 2026.

Por El Universal

Mayo 15, 2026 04:01 p.m.
A
Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra 70 años con conciertos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Los 70 años de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes son celebrados con dos conciertos, cuyo programa incluye obras de Mozart y Haydn, en los que participan la violinista Shari Mason y el director invitado, Iván López Reynoso.


El 17 de mayo, al mediodía, se llevará a cabo uno de estos conciertos en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. El anterior fue el 14 de mayo, a las 20:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

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Las obras que se presentan son la Sinfonía en re mayor K. 196/121 y el Concierto para violín núm. 4 en re mayor, de Mozart, y la Sinfonía núm. 49 "La Passione", de Haydn.
Según López Reynoso, el programa sigue el formato tradicional: una obra breve de apertura, una partitura concertante y, tras el intermedio, una gran obra sinfónica.

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