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El enojo femenino ha encontrado nuevas formas de expresión en el cine y la televisión, a través de historias protagonizadas por mujeres que dejan de ocupar el lugar de la víctima pasiva para cuestionar las relaciones de poder, confrontar la violencia y tomar decisiones que rompen con las expectativas sociales. Algunas buscan venganza, otra justicia y algunas más encuentran en la resistencia una forma de recuperar el control sobre sus propias vidas.

El female rage en el cine y la televisión

Estas representaciones se relacionan con el concepto de female rage (ira femenina), una expresión que ha ganado presencia en las conversaciones sobre cultura popular para hablar del enojo que surge frente a la violencia, la discriminación, el abuso y las exigencias impuestas a las mujeres.

No se trata solamente de personajes que buscan revancha, sino de historias que cuestionan por qué se espera que ellas permanezcan en silencio, soporten las injusticias o respondan siempre desde la comprensión y el perdón.

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En Promising Young Woman (2020), dirigida por Emerald Fennell, Cassie emprende una particular búsqueda de justicia contra hombres que se aprovechan de mujeres vulnerables. La película combina humor negro y thriller para cuestionar la complicidad social frente a la violencia sexual y la impunidad.

Por su parte, The Nightingale (2018), de Jennifer Kent, sigue a una mujer irlandesa que emprende un viaje de venganza en la Tasmania colonial del siglo XIX. Su historia aborda la violencia de género, el racismo y la dominación colonial, en un relato sobre las distintas formas de opresión.

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En Gone Girl (2014), una desaparición expone las tensiones de un matrimonio y desencadena una historia de manipulación y revancha. A través de Amy Dunne, David Fincher cuestiona las expectativas sobre la feminidad, la imagen de la esposa ideal y la manera en que la sociedad construye sus propias versiones de las víctimas.

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La resistencia también puede ser colectiva, como ocurre en Bad Sisters (2022-2024), esta serie irlandesa sigue a cinco hermanas que buscan proteger a una de ellas de su esposo abusivo. Con humor negro y misterio, la historia aborda la complicidad entre mujeres y los límites a los que puede llegar una familia frente a la violencia doméstica.

Desde otro contexto, Las Azules (2024) presenta a cuatro mujeres que ingresan a la primera fuerza policial femenina de Ciudad de México durante los años setenta, mientras investigan asesinatos de mujeres, deben enfrentar los prejuicios de una institución que cuestiona sus capacidades por razón de género. Aquí, la inconformidad se expresa desde la búsqueda de justicia y la disputa por ocupar espacios históricamente reservados para los hombres.

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La selección se amplía con Beef (2023), una producción que comienza con un altercado vial entre dos desconocidos y se convierte en una espiral de resentimiento y enfrentamientos. Aunque no es una historia exclusivamente sobre la ira femenina, el personaje de Amy permite explorar las frustraciones personales y las presiones sociales relacionadas con el éxito, la familia y la realización individual.

Aunque no todas estas producciones cuentan historias de venganza, comparten personajes que cuestionan las condiciones que las rodean y se resisten a permanecer en los lugares que otros han definido para ellas. El female rage no significa que la revancha sea la única respuesta posible frente a la violencia, sino que permite explorar una emoción que durante mucho tiempo ha sido juzgada de manera distinta cuando proviene de una mujer.