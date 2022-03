¿Quién es el ganador del World Press Photo 2022?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El fotógrafo mexicano Yael Martínez (Taxco, Guerrero, 1984) fue reconocido con el World Press Photo 2022, el concurso de fotografía de mayor reconocimiento a nivel mundial, que fija la vista en proyectos que focalizan su obra en la interpretación diversa de la realidad. Desde hace nueve años, el creador documentó escenarios de la cotidianidad de la región que es originario: familiares desaparecidos, conflictos del crimen organizado, la escasez que atraviesa la clase rural, violencia, delincuencia, y corrupción. Ávido de visibilizar las problemáticas que se han mantenido oscurecidas, Martínez fue galardonado en la categoría de la región de Norteamérica y Centroamérica, que forma parte de la nueva estrategia de la organización independiente.

Desde 2013, Yael Martínez trabaja con escenarios que plasman, a través de una narrativa coral, la relación entre la pobreza, narcotráfico, crimen organizado y los efectos que propicia la vorágine en las comunidades de Guerrero, el segundo estado más pobre de México y uno de los más violentos. Para el fotógrafo, la marginación social de los habitantes del estado, se agudiza cada vez más, por lo que la situación actual de la población guerrerense es alarmante.

Desde los 29 años, Martínez se refugió en la fotografía no como un escaparate de la realidad, sino como un puente para retratar las caras más álgidas de la sociedad mexicana, fatigada de la inacción de las autoridades frente a las injusticias perpetradas día a día.

"Busco también generar una memoria histórica-social para denunciar los problemas que existen actualmente en Guerrero y cómo estos han ocasionado la desintegración de la sociedad y el deterioro de la identidad mexicana", dijo en 2014, tras la exhibición del proyecto "II. Raíz rota".

Su trabajo ha alcanzado galerías nacionales e internacionales, al ser exhibido en México, Brasil, Estados Unidos, España, Suiza y Noruega.

En 2016, obtuvo la beca Magnum Emergency Fund 2016 y fue seleccionado para participar en la 4|° edición de la Annual New York Portfolio Review del "New York Times" 2016.

En 2019, también ganó el segundo lugar en la categoría Long-Term Projects por "La casa que sangra".

Entre sus proyectos se encuentran las series "La casa que sangra", "La raíz rota", "La raíz oscura", "Entre cenizas y cañas", "Mujer estrella" y "Tierra mojada".

En la actualidad, su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes y Fototeca Nacional del INAH.

World Press Photo 2022 reconoció su labor a través de la categoría Formato Abierto por su obra "Flor del tiempo: la montaña roja de Guerrero", serie que realizó en 2021. En esta categoría, son consideradas las fotografías que utilicen una variedad de formatos, como el collage, imágenes de exposición múltiple, documentales breves o interactivos.

La Fundación World Press Photo lanzó esta nueva categoría en búsqueda de brindar una variedad de perspectivas de todos los rincones del mundo para ofrecer un "equilibrio geográfico y más global de perspectivas", de acuerdo al sitio oficial de la institución.