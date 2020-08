Teatros independientes piden reabrir con aforos reducidos

La Asociación Nacional de Espacios Independientes, que agrupa ceca de 40 recintos culturales en todo el país, como el Centro Cultural La Titería, Foro Contigo América, Teatro El Milagro, Teatro La Capilla y Un Teatro, alertan que hay espacios que corren riesgo de cerrar definitivamente ante la pandemia; además, ante el impacto económico piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que se discuta con urgencia cómo y cuándo pueden abrir con aforo reducido y de manera escalonada.

"Urge reabrir nuestros espacios, después de cuatro meses, la necesidad de volvernos a reunir se ha vuelto algo de vital importancia. Sabemos que tenemos que hacer de manera muy responsable, en el teatro es vital la presencia del público y queremos volver con ese público que, creemos, será diferente, que nos va a exigir de otra manera. Y queremos que los teatros sean abiertos. Recuerden que íbamos a abrir en semáforo naranja y nos pasaron al amarillo, ha sido preocupante el tratamiento del arte en general, al arte lo están mandado para atrás", explicó el escenógrafo Gabriel Pascal.

Jessica Sandoval, responsable de Un teatro, indicó que los espacios independientes ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc fueron apoyados por la demarcación con la compra de boletos que animarán al público a acudir a los recintos.

El director de teatro Boris Schoemann indicó que tienen la certeza de que los aforos tendrán que ser reducidos, pero es preciso dar la señal de que sí es posible reabrir los teatros con todas las medidas sanitarias necesarias.

"Volveremos en función de lo que nos digan las autoridades, pero es importante hablar de esto", agregó.

Los teatreros advirtieron que ya hay indicadores que advierten que habrá espacios y teatros que no podrán volver a reabrir sus puertas, tras cuatro meses de confinamiento. Por ello, indicaron que es necesario que haya estímulos fiscales y de financiamiento. De momento, indicaron, están realizando un análisis del impacto económico y pérdidas, de los espacios que integran la ANTI.

Lourdes Pérez Gay, responsable de La Titería, advirtió que, tras la pandemia, el público podría no desear volver a los teatros, por ello, es necesario comenzar la reapertura con todos los protocolos. "El público puede fácilmente acostumbrarse a no ir al teatro porque las pantallas son un mounstro voraz", lamentó.

Pérez Gay informó que enviaron una carta la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para solicitar una reunión que sirva para exponer la necesidad de reabrir los espacios en la medida de lo posible y crear apoyos y acciones para los espacios independientes.

El llamado a un encuentro el próximo 6 de agosto, será extenso a secretarías de cultura locales, así como a gobiernos estatales y municipales para que, en conjunto, puedan encontrar "líneas de acción".

Añadieron que, hasta el momento, está claro cuáles son los protocolos de sanidad que deben seguirse, pero aún no se ha reconocido que existen diferencias de financiamiento entre los espacios que dependen de los gobiernos y los que son autónomos. El cierre, dijeron, para los teatros que cuentan con financiamiento gubernamental, ha sido posible de sobrellevar; para los independientes podría significar "la muerte" si continúan cerrados.