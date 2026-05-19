Venta de arte moderno en Sotheby´s Nueva York supera 300 millones

Nueva York, 19 may (EFE).- Los pintores Henri Matisse y Pablo Picasso lideraron este martes una venta de arte moderno de la casa de subastas Sotheby's en Nueva York que recaudó un total de 302 millones de dólares, engrosando los resultados de la temporada de mayo.

Venta destacada de obras de Matisse y Picasso

'La Chaise lorraine' de Matisse, que retrata una silla con un plato de fruta, se vendió por 48,4 millones, el segundo precio más alto para el artista tras una batalla de diez minutos entre cuatro interesados que sobrepasaron la estimación más alta, de 25 millones.

En segundo lugar, el cuadro 'Arlequín (Busto)' del pintor español Pablo Picasso, de estilo cubista, recaudó 42.6 millones de dólares, dentro de las expectativas, y en tercer lugar, la pintura sobre papel 'La moisson en Provence', de Vincent Van Gogh, obtuvo 29.4 millones.

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Mercado del arte en recuperación según Sotheby´s y Christie´s

Pasado el ecuador de la temporada de subastas de mayo de Nueva York, Sotheby's y su rival Christie's parecen confirmar que el mercado del arte ha salido de un bache que ha durado dos años, y que mantiene a los expertos en un cauto estado de optimismo.

Christie's recaudó solo ayer más de 1,121 millones de dólares en una tarde de subastas, más de la mitad procedentes de la venta de 16 piezas de la colección del magnate editorial SI Newhouse, y la otra mitad de una venta más amplia de arte del siglo XX.

En la venta de la colección Newhouse estaban las dos obras clave de mayo: 'Número 7A, 1948', del pintor Jackson Pollock, que recaudó 181 millones, y el busto 'Danaide', del escultor Constatin Brancusi, 107 millones.

La tercera obra más destacada, también en esa venta, ha sido 'No 15 (Two greens and red stripe)' de Mark Rothko, que recaudó 98.3 millones de dólares.

Previamente, otro cuadro de Rothko, en tonos rojizos, recaudó 85.8 millones en la venta la colección del galerista Robert Mnuchin en Sotheby's el jueves de la semana pasada.

Sotheby's, solo en aquella tarde, con la venta de la colección Mnuchin y otra de arte contemporáneo, sumó 433 millones, con buenos resultados de Basquiat ('Museum Security', 53.7 millones), De Kooning ('Untitled III', 26 millones) y Warhol ('Brigitte Bardot', 24.8 millones).