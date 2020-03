Víctimas de Plácido Domingo analizan denunciarlo por difamación

Varias víctimas de supuesto acoso sexual del tenor español Plácido Domingo evalúan denunciarle por difamación ante la Justicia de EE.UU. mediante la vía civil, adelantó a Efe en una entrevista la abogada de tres de ellas, Debra S. Katz.



Además, las víctimas están presionando para que el cantante sea expulsado del sindicato de artistas de EE.UU. (AGMA, por sus siglas en inglés), que esta semana publicó un informe en el que confirmaba las acusaciones de acoso sexual hechas públicas hace seis meses por una veintena de mujeres.



La letrada recibió a Efe en el despacho de abogados que lleva su nombre ("Katz, Marshall & Banks") en el centro de Washington y que se ha convertido en un icono dentro del movimiento "Me Too" por haber representado a las víctimas de gigantes caídos en desgracia como Harvey Weinstein.



DOMINGO RECHAZABA UN "NO" POR RESPUESTA



PREGUNTA: Usted está asesorando legalmente a tres mujeres que sufrieron los presuntos abusos de Domingo: la ex mezzosoprano Patricia Wulf, la soprano Angela Turner Wilson y otra víctima, que ha preferido mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. ¿Qué incidentes vivieron con el cantante?



RESPUESTA: Placido Domingo enfocaba una atención que no era bienvenida en mujeres, normalmente cuando estaban trabajando. Al principio, las adulaba y les decía lo grandes estrellas que eran y lo que podrían ser. Y luego comenzaba a actuar con demasiadas confianzas.



En el caso de Patricia Wulf, él seguía besándola, primero en la mejilla y luego cada vez más y más cerca de su boca. Después, cuando ella estaba actuando en óperas, él la acosaba, la perseguía e intentaba tocarla, intentaba besarla. Y luego comenzó a hacerle proposiciones sexuales y a preguntarle si tenía que irse a casa por la noche, si él podría irse a casa con ella. Era una proposición sexual realmente grosera, tanto que todo el mundo lo veía.



Ella tenía a gente que intentaba quedarse con ella para acompañarla a su automóvil y protegerla de sus avances no deseados. Ese era el patrón en su caso.



En el caso de Angela, él hacía avances no deseados: se presentaba en su camerino, golpeaba la puerta y exigía que le dejara entrar, mientras ella estaba desnuda o se estaba vistiendo para actuar.



También le dijo lo fabulosa que era y le ofreció diferentes puestos, diciéndole que tenía un gran futuro en la Ópera de Los Ángeles. Cuando rechazó sus avances y le dejó claro que no tenía interés en él, romántica o sexualmente, él metió la mano en su vestido, la agarró debajo de su vestido y la toqueteó de una manera muy muy dolorosa. Después de eso, todas sus oportunidades laborales se evaporaron. Eso le hizo imposible conseguir los puestos de trabajo que él la había prometido en la Ópera de Los Ángeles.



LA POSIBILIDAD DE DENUNCIAR AL TENOR POR DIFAMACIÓN



P: A raíz de esas acusaciones, esta semana, el sindicato de la ópera de EE.UU. hizo públicas las conclusiones de una investigación sobre Domingo y confirmó las acusaciones contra él. Sin embargo, de momento, no ha habido ninguna denuncia contra Domingo ante la Justicia de EE.UU. ¿Se está planteando tomar algún tipo de acción judicial?



R: Estamos considerando opciones para exigirle que rinda cuentas y, particularmente, ahora nuestro objetivo es que se le expulse del sindicato de artistas, algo que debería haber ocurrido a la luz de las conclusiones de la investigación que se hicieron públicas.



P: Pero, usted menciona que están considerando diferentes opciones, ¿qué tipo de acciones judiciales están sobre la mesa?



R: En este momento estamos todavía considerándolo.



P: ¿Por la vía civil o por la vía criminal?



R: No criminal, civil.



P: ¿Evalúan pedir una indemnización por la vía civil?



R: De momento es prematuro para mí responder eso. No lo sabemos, estamos considerando opciones, pero nuestra prioridad es lo del sindicato.



P: ¿Cuál es el delito por el que emprenderían acciones legales contra Domingo? ¿Sería por acoso sexual?



R: En EE.UU., bajo la ley federal, para presentar una denuncia por acoso sexual, en la mayoría de los casos tendría que presentarse en un plazo de 270 días. Tal vez un poco más, pero estas acusaciones tienen décadas de antigüedad. Eso hace muy difícil ir a los tribunales.



P: Entonces, ¿qué tipo de acciones van a emprender contra Domingo?



R: Déjame que te explique. En el delito de acoso sexual, los delitos han prescrito, pero en la medida en que está menospreciando o difamando a personas, esencialmente calificándolas de mentirosas, hay un ley sobre las limitaciones de los procesos que todavía permitiría presentar demandas.



P: ¿Le demandarían por difamación?



R: Por difamación, por hacer declaraciones falsas. Él está cuestionando, poniendo en duda la integridad y la honestidad de estas mujeres que valientemente han dado un paso adelante.



EXPULSIÓN DEL SINDICATO DE LA ÓPERA



P: Ha mencionado que su prioridad ahora mismo es la expulsión de Domingo del sindicato de la ópera de EE.UU. ¿Por qué es importante? ¿Qué consecuencias tendría para él?



R: La consecuencia sería que los otros miembros del sindicato harían que él rindiera cuentas por el comportamiento que tuvo. Él tendría la opción de participar en unas audiencias para defender sus acciones, o tendría que acceder a salir del sindicato o, en última instancia, esperamos que la decisión fuera expulsarlo, en caso de que rechace irse. Tiene que haber unas consecuencias serias.



P: El sindicato de la ópera no ha hecho público el informe con las conclusiones de su investigación, ¿por qué cree que ocurrió eso?



R: Parece que AGMA (el sindicato de artistas de EE.UU.) ha llegado a un acuerdo con los abogados de Plácido Domingo. Como parte de ese acuerdo, ellos acordaron que no publicarían el reporte a cambio de un pago de 500.000 dólares y que él se disculpara.



EXIGE UNA "DISCULPA REAL" A DOMINGO



P: Después de que el sindicato de la ópera publicara su informe, Domingo en un comunicado aceptó "toda la responsabilidad" de sus acciones, pero luego en otro comunicado volvió a negar que se hubiera comportado "agresivamente" con alguna mujer. ¿Qué opina sobre esto?



R: Es necesaria una disculpa real, no una que haya sido negociada por un abogado, cuidadosamente elaborada para que realmente no sea responsable de una acción. Y el hecho de que emitiera una disculpa y luego la retirara, es impactante, y ha sido muy molesto para mis clientes y otras personas que se han visto afectadas por su comportamiento.



P: ¿Cómo les ha hecho sentir?



Les hace sentir, no sé, ¿sabes? No sé si es una analogía cultural que conoces, pero en las tiras cómicas Peanuts de Snoopy y Charlie Brown, Lucy sujetaba la pelota de fútbol y, cuando Charlie venía a golpearla, ella quitaba el balón y él se caía.



Y, aquí, estas mujeres se despertaron con una disculpa de Plácido Domingo y luego, varios días después, todo se había ido. Así que, en cierto sentido, las está volviendo a tratar mal. Y se las vuelve a traumatizar, algo que ocurre cuando sientes que alguien entiende y asume la responsabilidad después de haberlo negado durante meses.



Él llega y dice que ha tenido una reflexión, ha pensado en ello. Se disculpa y, luego, varios días después, él retira el balón otra vez y la gente se siente traicionada.



EL ACOSO ES "ABUSO DE PODER"



P: Domingo estaba considerado como una leyenda en el mundo de la ópera, ¿por qué cree que es importante investigar las acusaciones de acoso sexual en su contra?



R: Porque nadie está por encima de la ley. Mientras los poderosos crean que tienen derecho a acosar, manosear y obligar a las mujeres a tener sexo, las mujeres nunca serán tratadas de manera justa en el lugar de trabajo y el acoso sexual es un abuso de poder. No se trata de sexo. Se trata de un abuso de poder. Es una forma de discriminación laboral. Es ilegal y quien se involucra en ese comportamiento debe rendir cuentas.