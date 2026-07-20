Maltrato al alza > Injustificada impunidad

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Revelan las cifras oficiales del Centro de Justicia para Mujeres que su capacidad de atención ya ha sido superada desde hace tiempo. No se explica la razón, pero el número de víctimas de algún tipo de maltrato nada más no deja de aumentar año con año.

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Se podría aventurar que ahora las víctimas están mejor informadas y saben a dónde acudir en caso de sufrir algún abuso, pero también, y eso es lo más preocupante, es que el descontrol por parte de algunos varones ha ido en aumento. Consumos de drogas, de alcohol o simplemente un alza en los niveles de estrés podrían estar detrás de las preocupantes cifras.

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Señala la dependencia que enfrenta una creciente demanda de ayuda y ésta ya ha sido rebasada en su capacidad operativa. Sólo durante 2025 el Centro de Justicia para Mujeres brindó 7 mil 772 servicios e las cuales 2 mil 911 mujeres acudieron por primera vez.

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Por ello, y en un acto de estricta justicia, los gobiernos federal y estatal destinarán 6.4 millones de pesos para modernizar sus instalaciones, agilizar la atención y evitar retrasos en los procesos de protección y acceso a la justicia.

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El convenio formalizado entre autoridades y el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado advierte que el principal problema radica en que el Centro opera con equipo tecnológico insuficiente para atender el volumen de expedientes, muchos de los cuales están relacionados con denuncias, órdenes de protección y datos altamente confidenciales.

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La infraestructura actual, señala el documento, dificulta las atenciones fuera de las instalaciones y pone en riesgo la continuidad del servicio cuando existen fallas eléctricas o de internet, por lo que para solventar la necesidad el recurso anunciado será destinado a renovar el sistema tecnológico del Centro mediante la compra de computadoras, servidores, equipo de almacenamiento, infraestructura de conectividad, sistemas de respaldo de energía e impresoras de alta capacidad.

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También se contempla la compra de un vehículo cuyo costo se estima en 490 mil pesos, ya que también es una necesidad palpable el trasladar a mujeres, niñas y niños a juzgados, hospitales, refugios o casas de emergencia.

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La inversión total anunciada es de 6 millones 428 mil 519 pesos, de los cuales 1.3 millones corresponden a recursos federales y 5.1 millones a la aportación estatal. Bien por la medida.

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Y pues cómo ve que de los tres docentes del Colegio de Bachilleres acusados de abusar sexualmente de una alumna en el 2023, únicamente se dio de baja a uno, según reconoció Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del subsistea educativo.

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Cabe recordar que a fines de 2023, una alumna del Cobach denuncia haber sido víctima de violación y acoso sexual por parte de tres profesores.

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El funcionario estatal dijo que cuando se tuvo conocimiento de los hechos suscitados en los planteles 01 y 26, se conminó a los padres de la víctima a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Sin embargo, no explica porqué el subsistema únicamente estableció el inicio de procedimientos administrativos sancionadores y finalmente sólo suspendió a uno de los implicados.