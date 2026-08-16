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> Servicio ineficiente > Números inseguros

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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      Desarrollado por SACS IA

      Mientras que la politización amenaza con descarrilar el servicio de agua potable de la zona metropolitana de la capital, los esfuerzos para mejorar las condiciones financieras del servicio de agua potable son casi nulos y eso se refleja en los números relacionados con la eficiencia monetaria de los organismos operadores de agua del estado.

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      El área de estudios económicos del banco BBVA realizó un estudio en el que analizaba cómo los estados manejaban rubros como su capacidad de facturar el agua que proporcionaban a sus usuarios y la de captar recursos de esa actividad.

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      En el caso potosino, apenas poco más de 4 litros de cada diez que se distribuyen en la entidad son cobrados. El resto no les arroja ninguna utilidad a los organismos operadores.  

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      El asunto refleja la incapacidad de los organismos municipales y la Comisión Estatal del Agua para coordinar esfuerzos que les permitieran una captación más eficiente.

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      Adicionalmente, el estudio de BBVA también revela que en San Luis se cobran una de las tarifas más bajas en todo el país, lo que está relacionado con un manejo más bien político que financiero de las tarifas, que privilegia el evitar el costo político por sobre acatar la realidad de que el servicio tiene un precio que debe cobrarse para seguir otorgando el servicio.

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      El estudio habla en términos estatales, y no hace ninguna mención a órganos municipales específicos, pero siendo el Interapas el mayor organismo de la entidad, es plausible pensar que la situación descrita por BBVA se repite aquí.

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      Las cosas se complican al recordar que el separatismo promovido por el gallardismo para escindir a Soledad entorpece aún más el mejorar la eficiencia del organismo.

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      México Evalúa da otra pista sobre la minimización de la alarma por la inseguridad promovida por autoridades federales y estatales.

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      Ayer se mencionaba aquí que un ejercicio estadístico de Inegi, el Censo Nacional de Seguridad Pública, expuso las discrepancias con las cifras que entrega el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diversos delitos, en los que el primer organismo contabilizó durante 2025 en la entidad una mayor incidencia en delitos como los homicidios dolosos, el huachicoleo y el robo carretero que los reconocidos por el segundo.

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      La organización ciudadana, por su parte, encontró en los números del SNSP que, efectivamente, la incidencia de homicidio doloso se ha reducido en San Luis.

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      Pero a la vez, otros delitos que involucran muertes violentas, como el feminicidio, la desaparición de personas y el oscuro rubro de otros delitos contra la vida, han registrado significativos incrementos.

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      De nuevo, la sospecha de una manipulación de cifras delictivas para exhibir una falsa mejoría se ve reforzada por evidencia documental.

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