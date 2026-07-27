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Hará cosa de tres meses o tal vez un poco más, gobierno del estado ha venido presumiendo una baja en la cantidad de asesinatos en la entidad.

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El esfuerzo es válido. Se trata de fomentar un sensación de calma y tranquilidad entre los ciudadanos, pero...de nueva cuenta la cruda realidad se rebela y echa todo a perder.

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Tres agentes de la Guardia Civil Estatal que realizaban un recorrido de vigilancia en una comunidad de la delegación La Pila fueron emboscados y por desgracia perdieron la vida.

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Los hechos no podían ser más espectaculares y llamativos. En la refriega entre policías y presuntos delincuentes se registró una explosión. Una unidad de los hampones, al parecer, iba cargada de combustible, producto también al parecer de una práctica de huachicol. Del viejo robo de combustibles a través de la ordeña de ductos, no del sofisticado esquema financiero de defraudación fiscal.

Y es que dicen quienes saben del tema, nuestros compañeros que llevan años y años cubriendo la fuente de seguridad, que por lustros se ha sabido de la práctica de este delito en la zona sin que haya autoridad que logre erradicarla por completo.

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Los agentes fallecidos (asesinados), se informó, acababan de llegar desde Ciudad Valles vía un traslado ordenado por sus jefes. Muy probablemente la zona que recorrían y en donde fueron emboscados les era totalmente desconocida y por ello cayeron en esa mortal especie de ratonera.

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Resulta poco probable que las autoridades lleguen a proporcionar los detalles de la investigación del triple crimen, pero ya hay un detenido y ojalá éste brinde información necesaria para desmantelar la aparente red delictiva que ha vuelto del robo de combustibles en la zona, una jugosa fuente de recursos. Nos mantendremos al pendiente.

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De nueva cuenta la organización Ciudadanos Observando llama la atención sobre un sospechoso manejo de recursos por parte de Gobierno del Estado.

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Y es mire usted, la organización nos comparte que durante junio, diez dependencias, organismos y poderes de San Luis Potosí recibieron más de 343 millones de pesos para el pago de sueldos, pero, al comparar esos recursos con la información que algunas instituciones publican por separado, aparecen diferencias que califican como "considerables" y que ponen en duda la transparencia y veracidad de sus reportes.

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C.O. le echó un ojo a los reportes de egresos publicados por la Sefin y reveló cuáles fueron las diez instituciones públicas que recibieron las mayores cantidades de dinero para pagar sueldos sólo durante el mes de junio.

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La información aparece en la Plataforma Estatal de Transparencia y según los registros de la Sefin, las diez recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos bajo el concepto de sueldos. La organización comparó los recursos entregados por la Sefin con la información publicada directamente por los organismos y ¿qué cree? Se toparon que, por ejemplo, el Congreso y el IFSE muestran diferencias considerables entre el dinero recibido para sueldos y lo que ellos mismos reportan como gastos de nómina o remuneraciones.

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C.O. establece que la ciudadanía no debería adivinar qué incluye cada cantidad ni intentar descifrar archivos confusos para saber cuánto cuesta realmente la nómina pública y pues tienen razón, ¿no lo cree?