Acusa venganza política desde prisión

El exfuncionario potosino Rómulo Garza Martínez denunció, desde prisión, que enfrenta un proceso derivado de una presunta "venganza política" relacionada con el gobierno del exmandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

A través de una carta escrita a mano, Garza Martínez aseguró que atraviesa "cosas difíciles", aunque sostuvo que mantiene la esperanza de salir adelante.

"Dios nos va a dar la fuerza para de esta prueba salir victoriosos", escribió al inicio del documento.

En la misiva, el exservidor público afirma que las acciones en su contra tienen motivaciones políticas y las vincula directamente con la administración de Cabeza de Vaca.

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"La venganza política es contra Cabeza de Vaca, y estas piensan que encerrándome a mí, aquel amigo va a dejar de comer", señala en uno de los párrafos.

Garza Martínez también describe su situación personal y familiar como "un verdadero infierno", debido al desgaste emocional y legal que, asegura, enfrenta desde su detención.

En el documento, el exfuncionario hizo un llamado a la ciudadanía para difundir su caso en redes sociales y etiquetar a líderes políticos, medios de comunicación nacionales e internacionales, influencers y organizaciones defensoras de derechos humanos.

"Estoy dispuesto a luchar por mi libertad", expresó.

El mensaje concluye con una petición de apoyo para regresar a casa y ponerse, según escribió, "en las manos de Dios y en las de ustedes".

Rómulo Garza Martínez estuvo vinculado a la administración estatal de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y actualmente enfrenta acusaciones derivadas de su desempeño como funcionario público.