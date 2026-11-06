Acusan a mujer indígena de robo

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Santa Catarina.- Mujer de la etnia Xi´iuy es detenida acusada de robo de joyas, piden la intervención de autoridades para que sea liberada porque el expediente y una prueba sobre el caso desaparecieron.

El alcalde Juan Carlos Ramos explicó que una artesana originaria de Santa María Acapulco, cuidaba una casa de una familia, trabajo que realizaba desde hace tiempo.

A la mujer se le atribuye un robo, porque a la casa que cuidaba llegó un Uber y el taxista le dijo que iba por una caja, para que se la entregara.

La mujer confiada se la entregó y contenía joyas con un valor de 2 millones de pesos y se retiró, la mujer comentó lo ocurrido a sus patrones.

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Refieren personas que abogan por ella que la persona es noble, reconocen que de cierta forma es culpable por entregar la caja, ahí están las cámaras, enfatizó.

El alcalde pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto, para que pueda salir libre, bajo un castigo menor, mientras tanto las investigaciones siguen.

Señaló que la titular del Dif Karina Manríquez la está apoyando, llevan a la familia para que se reúna, dijo que la joyería estaba asegurada.

Recordó que la primera declaración de la empleada desapareció y también supuestamente el celular.

Hoy pide que se destrabe el problema legal, porque en casa la esperan sus hijos.