¿Adrián Esper, de campaña en Rioverde?

RIOVERDE.- "En Ciudad Valles no ha llegado el coronavirus, es difícil que llegue porque se presentan altas temperaturas en este lugar y va a ser la muerte del virus", señaló el presidente municipal Adrián Esper, en conferencia de prensa, donde dio a conocer sobre el corredor turístico Zona Media-Huasteca.

Se le cuestionó al alcalde vallense sobre el proyecto del corredor turístico en Zona Media-Huasteca, dijo "las imágenes hablan más que las palabras, se trabaja con los comerciantes y la gente que está en la política desarrollando cosas nuevas", dijo.

"La verdad estamos hartos de los parásitos de la política que no saben nada de comercio, me quejaba enérgicamente cómo puede un burócrata hacer declaraciones sobre el Coronavirus, así nada más, aventar la pelota a Ciudad Valles, ese tipo de burócratas tiene que ser eliminado de la política no saben la correlación con el comercio con lo que es el bienestar del país, ya nos pasó con Calderón sacó lo del virus AHIN1, no resultó ser mucho el problema, pero afectó mucho la economía de miles de hoteles y comercios", expuso.

"No queremos que eso pase, se está hablando de una tasa de mortalidad del Coronavirus´ de menos del 2% no es cerquita por los problemas de muerte cardiovasculares, tenemos que ser realistas, ya entró a México, ya al parecer detectaron un caso no fue en Valles por supuesto, en Ciudad Valles ese virus todavía no llega".

"No estamos exentos de que el virus llegue en toda la República, por lo general dicen que en el clima más caliente batalla más el virus en ´repartirse´, entonces se mueve mejor en los climas más fríos y los que conocen Ciudad Valles saben que entonces va a ser la muerte del virus, no va a llegar", señaló.

Por otro lado, dijo que no hay detalles de la publicidad en lo que se gastan millones en todos los aeropuertos del mundo, "necesitamos especificar y regionalizar nuestro turismo".

Se solicitó un aeropuerto que oscila en mil y 2 mil millones de pesos que va a tardar entre 30 a 35 meses, se busca hacer un recorrido en un circuito turístico de primer nivel en los 20 municipios huastecos y llegar a la Zona Media "y lo que es la oportunidad de bucear estamos abriendo brecha".

"Incluirlo en un circuito completo para que se nos identifique y cuando salgamos a los aeropuertos a la Media Luna, diga la Media Luna en Rioverde y luego inicial de SLP, se necesita regionalizar el turismo, que la gente sepa que tenemos el Asia de América en la Huasteca y en la Zona Media, la gente no alcanza a entender las dimensiones de lo que tenemos porque a lo mejor no alcanza a hacer las comparaciones, la más turística en el mundo es Asia y tiene las mismas características de la Huasteca, pero peor, está el agua más oscura y los parajes más sucios, es Asia quien recibe más turismo a nivel mundial .