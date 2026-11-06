Agentes realizan donitas con patrulla

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RIOVERDE.- Elementos de la Guardia Civil del Estado a bordo de la patrulla realizaron "donitas" frente a las instalaciones de Bimbo, lo que generó severas críticas por la inseguridad que generaron y peor que este tipo de acciones están prohibidas y ellos mismos las promueven. Vecinos denunciaron que los elementos de la Guardia Civil del Estado son un mal ejemplo para la población, al realizar con la patrulla acrobacias incluso con la unidad en movimiento abrieron la puerta.

Mencionaron que después de hacer donitas, tomaron la carretera a Rioverde para terminar circulando por la calle Insurgentes.

Indicaron que los oficiales pusieron su vida en riesgo y la de terceras personas, que incluso poco les importó que los vecinos se dieran cuenta, presumieron de impunidad prácticamente.

Molestos, los ciudadanos señalaron que los oficiales deberían de auto sancionarse por realizar este tipo de malabares.

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Por lo que esperan que el director de la Guardia Civil del Estado aplique la ley a estos oficiales, ya que es una burla que utilicen las patrullas para incurrir en faltas que la ley castiga.