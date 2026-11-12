Alcalde de Valles estará en reunión de seguridad nacional
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que uno de los temas a tratar por el alcalde David Medina Salazar en la reunión con Harfuch será la incursión por temporada de migrantes, en la región.
Dada la cercanía de las fiestas de fin de año y la consiguiente visita de los que emigraron a Estados Unidos, una de las temáticas que lleva en la agenda el Alcalde David Medina es la del itinerario que se lleva a cabo en los dos estados que cruzan los migrantes para llegar a la región.
La reunión se llevará a cabo este jueves, junto a otros 99 alcaldes de ciudades con importancia geográfica y política en el territorio nacional.
no te pierdas estas noticias
Inauguran RedMetro en Rioverde
Carmen Hernández
Cubrirá Infonavit Los Naranjos y Fraccionamiento Los Frayles
Alameda de Valles, en penumbras
Miguel Barragán
Es una "boca de lobo" y lugar de alto riesgo para atletas