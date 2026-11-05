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Alerta a conductores por obra en Libramiento

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Alerta a conductores por obra en Libramiento
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      CIUDAD VALLES.- Piden a conductores de unidades motrices tomar precauciones porque el viaje por el Libramiento Poniente puede durar mucho más debido a la interrupción del tráfico por los arreglos de esa ruta. 

      El periférico poniente, que consta de 11.5 kilómetros desde la salida a Tampico hasta la salida a Rioverde se encuentra en trabajos de reparación desde hace semanas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y esas labores detienen el tráfico desde unos cinco minutos hasta media hora, por eso, piden a los automovilistas salir con tiempo a sus compromisos, debido a que todavía faltan unas semanas para el re encarpetamiento de la rúa. 

      Esta es la conexión más rápida para ir de norte a sur de la ciudad o viceversa, así como para viajar de occidente a oriente, por eso es un paso obligado de alta velocidad, aunque ahora hay interrupciones.

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