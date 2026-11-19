Alertan a población por temporal frío
Llaman a proteger a niños y adultos mayores
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- A través del Servicio Meteorológico Nacional se informó que el frente frío número 7 llegará a Matehuala y al Altiplano Potosino, lo que provocará un descenso en las temperaturas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger principalmente a los menores de edad y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias.
Se prevé que este fenómeno meteorológico provoque mañanas muy frías y con presencia de niebla, por lo que se recomienda a los padres de familia abrigar bien a sus hijos al momento de llevarlos a las instituciones educativas.
Asimismo, se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, ya que la poca visibilidad ocasionada por la neblina podría incrementar los accidentes.
De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 7 también traerá tardes relativamente cálidas; sin embargo, durante las noches se espera un descenso considerable de la temperatura en Matehuala y municipios de la región.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar los cambios bruscos de temperatura, utilizar ropa abrigadora, consumir alimentos saludables y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.
Hacen un llamado a brindar especial atención a los niños y adultos mayores, ya que son los sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas, por lo que es importante protegerlos y evitar que se expongan innecesariamente al frío para prevenir enfermedades respiratorias.
no te pierdas estas noticias
Localizan con vida a tamuinense tras 11 días de búsqueda
Huasteca Hoy
Brigadistas y corporaciones participaron en recorridos por terrenos difíciles para encontrar al desaparecido.