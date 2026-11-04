Alistan campaña de reciclaje electrónico

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Dirección de Ecología alista la campaña de recolección de basura electrónica y papel; las autoridades municipales dieron a conocer que se están realizando diversas actividades encaminadas a cuidar el medio ambiente.

Es por ello que para los días 10 y 11 de noviembre se llevará a cabo la jornada en la plaza principal de 9 a 2 de la tarde en el ejido de El Refugio, y 12, 13 en la plaza principal de Ciudad Fernández.

Se invita a la población en general para que participe y lleve equipo de cómputo, celulares, impresoras y papel, lo que se busca es brindar un buen uso adecuado y evitar que siga contaminando.