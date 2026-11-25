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CIUDAD VALLES.- Menos del 50 por ciento de los contribuyentes está regular con sus pagos, de acuerdo con la Tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar.

Dentro de las múltiples crisis en las que se encuentra el Ayuntamiento, como la baja en las participaciones federales para el Gobierno y la recesión de consumo porque aún no empieza la actividad agroindustrial que retrasa el circulante en el municipio, se agrega el hecho de que solamente un 45 por ciento de los que se encuentran registrados como contribuyentes cumplen con su pago de Predial.

La cantidad de registros en el Gobierno municipal es de 80 mil personas en capacidad de contribuir y de ese universo, solamente 36 mil pagan los impuestos, mientras que un aproximado de 44 mil no lo hacen.

De cualquier manera, la tesorera dijo que los índices de contribución han aumentado respecto a los años anteriores, porque asegura que hay confianza entre los ciudadanos en el desempeño de la actual administración.

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