logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aprueba Cabildo de Valles contratar nueva deuda por 25 mdp

“No alcanza el dinero”, se quejó el alcalde David Medina

Por Miguel Barragán

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

Aprobó el Cabildo de Ciudad Valles la contratación de una nueva deuda de 25 millones de pesos para el Ayuntamiento.

En el punto once del orden del día de la sesión de Cabildo de este jueves, 18 de septiembre la propuesta fue la de contratar una nueva deuda de 25 millones de pesos en uno o varios créditos, para solventar la liquidez del Gobierno municipal.

De los 15 miembros de Cabildo, 13 asistieron a la cita oficial (faltaron los del partido Morena, César Ramos e Hilda Lara Azuara) y los 13 votaron por unanimidad para hacerse de un nuevo endeudamiento.

Después de la sesión oficial, el alcalde David Medina dijo que el préstamo de 25 millones de pesos, pedido en noviembre de 2024 se liquida este noviembre por venir;  expresó que una de las razones de pedir el préstamo es la certeza de completar para los aguinaldos y mencionó que podría irse una partida de ese crédito a la deuda de 27 millones de pesos que tienen con un laudo laboral. “No alcanza el dinero”, se quejó el munícipe. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cumplen sacerdotes curso de actualización
Cumplen sacerdotes curso de actualización

Cumplen sacerdotes curso de actualización

SLP

Jesús Vázquez

Aprueba Cabildo de Valles contratar nueva deuda por 25 mdp
Aprueba Cabildo de Valles contratar nueva deuda por 25 mdp

Aprueba Cabildo de Valles contratar nueva deuda por 25 mdp

SLP

Miguel Barragán

“No alcanza el dinero”, se quejó el alcalde David Medina

Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad
Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad

Capacitan a las corporaciones en DH y cultura de la legalidad

SLP

Carmen Hernández

Se desploma barda y lesiona a mujer
Se desploma barda y lesiona a mujer

Se desploma barda y lesiona a mujer

SLP

Carmen Hernández