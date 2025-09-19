Aprueba Cabildo de Valles contratar nueva deuda por 25 mdp

Aprobó el Cabildo de Ciudad Valles la contratación de una nueva deuda de 25 millones de pesos para el Ayuntamiento.

En el punto once del orden del día de la sesión de Cabildo de este jueves, 18 de septiembre la propuesta fue la de contratar una nueva deuda de 25 millones de pesos en uno o varios créditos, para solventar la liquidez del Gobierno municipal.

De los 15 miembros de Cabildo, 13 asistieron a la cita oficial (faltaron los del partido Morena, César Ramos e Hilda Lara Azuara) y los 13 votaron por unanimidad para hacerse de un nuevo endeudamiento.

Después de la sesión oficial, el alcalde David Medina dijo que el préstamo de 25 millones de pesos, pedido en noviembre de 2024 se liquida este noviembre por venir; expresó que una de las razones de pedir el préstamo es la certeza de completar para los aguinaldos y mencionó que podría irse una partida de ese crédito a la deuda de 27 millones de pesos que tienen con un laudo laboral. “No alcanza el dinero”, se quejó el munícipe.

