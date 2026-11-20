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RIOVERDE.- En sesión de Cabildo fue aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos para el ejercicio 2027, durante la sesión se dijo que regidores esperan contar con un reglamento de Protección Civil actualizado.

En el salón de Cabildo Fausto Izar Charre se llevó a cabo la sesión, donde estuvo presente el cuerpo colegiado.

La presidenta de la Comisión de Hacienda Rosa María Huerta Valdez, presentó la iniciativa de Ley de Ingresos para el 2027.

Al intervenir la regidora Mariana Castillo, dijo que tiene la esperanza que no se quite el dedo del renglón para establecer el reglamento de Protección Civil, una necesidad en el municipio.

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Dijo que hay voluntad para que los comerciantes tramiten las licencias de funcionamiento, pero se debe de ser accesible con los negocios.

Por su parte el regidor Salvador López dijo que está de acuerdo con la Ley de Ingresos, pero es necesario actualizar el reglamento de Protección Civil, porque se está afectando a los pequeños emprendedores y se apoya a grandes empresas que se han instalado en el municipio, por lo que debe haber equidad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.