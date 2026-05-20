Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó incidentes menores en municipios de la Huasteca, luego de la alerta climatológica emitida por fuertes lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica en la región.

De acuerdo con la dependencia, no se registraron daños mayores, aunque sí hubo caída de árboles, fallas en el suministro eléctrico, encharcamientos y afectaciones temporales a la circulación en distintos tramos carreteros.

En El Naranjo se reportó la caída de árboles pequeños, algunos sobre vehículos estacionados, además de cableado reventado y encharcamientos en colonias como Obrera y La Esperanza Sur. También se realizaron labores de retiro de basura en alcantarillas, lo que permitió desalojar con mayor rapidez el agua acumulada.

En Tamasopo hubo tormenta eléctrica y fallas en el suministro de energía, mientras que en Tamuín se registraron fuertes precipitaciones. Huehuetlán presentó apagones y lluvias, y en Tamazunchale se reportaron vientos, tormenta eléctrica y tres árboles caídos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Protección Civil también informó lluvia ligera en Ébano; tormenta eléctrica, viento, lluvia fuerte y falta de energía eléctrica en Axtla de Terrazas, donde además cayó un árbol sobre el tramo Axtla-Cómoca.

En la carretera Valles-Tamazunchale, tramo Pujal-El Refugio, se registró la caída de tres árboles que obstruyeron un carril de circulación, por lo que se realizaron trabajos para liberar la superficie de rodamiento.

En Xilitla, un árbol cayó sobre una vivienda sin que se reportaran daños mayores, mientras que en Tancanhuitz se interrumpió el paso en el camino hacia San Antonio, a la altura de la comunidad de Cohecho, también por caída de árboles.

La dependencia recomendó a la población manejar con precaución, reducir la velocidad durante la lluvia, evitar cruzar calles, vados o zonas inundadas, retirar objetos sueltos de techos y patios, y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y cuerpos de emergencia.