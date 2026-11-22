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CIUDAD DEL MAÍZ.- Provocan incendio en el relleno sanitario el cual ya fue combatido por personal de Protección Civil y personas que viven cerca del tiradero de basura.

El pasado jueves se detectó un incendio en el basurero municipal, por lo que una cuadrilla de personal acudió a combatir las enormes llamaradas y evitar que se propagara el fuego en el tiradero de basura.

Fortíno Castillo quien brinda mantenimiento al relleno sanitario dio a conocer que se cumple con la norma 083 de la Semarnat.

Mencionó que se construyó una celda de 3 metros de alto, cubierta de geomembrana, para que queden bien compactados los desechos.

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Reiteró que se recibe un volumen muy elevado de desechos y está controlado el tiradero de desechos.

Dijo que las enormes llamaradas fueron provocadas, hizo un llamado a la población a evitar este tipo de acciones, que solo generan problemas al personal y el riesgo de que el fuego se propague.