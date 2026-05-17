Arde excavadora en obra carretera de San Vicente

Una máquina excavadora utilizada en los trabajos de rehabilitación de la carretera estatal San Vicente-El Higo quedó completamente destruida tras incendiarse la tarde de este domingo en el ejido El Álamo, en el municipio de San Vicente.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil, luego de recibir el reporte sobre el incendio de maquinaria pesada en la zona de obras del eje carretero estatal.

Cuando las corporaciones arribaron al sitio confirmaron que se trataba de una excavadora que ya era consumida por las llamas. Habitantes y voluntarios intentaban sofocar el fuego antes de la llegada de las autoridades.

Las labores conjuntas evitaron que el incendio se propagara a otras áreas; sin embargo, la maquinaria quedó totalmente inservible debido a los daños.

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Aunque oficialmente las autoridades señalaron que las causas del incendio no han sido establecidas, trascendió que existe la sospecha de que pudo haber sido provocado, como ocurrió anteriormente en hechos similares registrados en el municipio de Tamuín.