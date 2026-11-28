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Matehuala.- El SMDIF dio arranque al Juguetón DIF 2026, donde la idea es recaudar el mayor número de juguetes para regalar a los niños de escasos recursos, la gente puede acudir a las instalaciones del DIF Municipal para hacer sus donaciones, la fecha límite es el 6 de enero.

Se invita a toda la población a sumarse y realizar su donación de juguetes durante el resto el mes de diciembre y hasta el 6 de enero, en un horario de 8:00 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del DIF Matehuala, en el Boulevard Héroes Potosinos, por la central camionera, donde la gente puede llevar juguetes para niños y niñas, los cuales no deben ser de baterías, ni tampoco juguetes bélicos.

El DIF invita a toda la comunidad a unirse para encender la ilusión de las niñas y niños que más lo necesitan esta Navidad.

Con la donación de juguetes, se puede regalar sonrisas y llevar esperanza a los hogares durante estas fechas tan especiales, pues hay muchos niños de escasos recursos, que sus familias no tienen para unos juguetes en estas fechas, por lo que la idea es no dejar que los niños pierdan sus ilusiones.

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Se exhorta a toda la población en general a abrir sus corazones y llevar a cabo sus donaciones de juguetes para los niños, recordando que no deben de ser juguetes bélicos ni de baterías.