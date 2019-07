Asfixian a Tamazunchale los laudos laborales

TAMAZUNCHALE.- Laudos laborales mantienen asfixiada a la actual administración municipal, se tienen aproximadamente 250 juicios laborales más de 70 firmes para la ejecución, esto debido a las malas prácticas que han venido realizando los anteriores gobiernos municipales.

Lo anterior fue mencionado por el alcalde Juan Antonio Costa Medina quien indicó que en laudos están completamente asfixiados, se ha destinado en el Presupuesto de Egresos un techo financiero de 14 millones de pesos del Ramo 28 para hacer frente a esta situación, "y ha sido insuficiente esa cantidad para poder cumplir con las órdenes de ejecución".

Indicó que se encuentran afrontando estas consecuencias "que no fue generado por nosotros, sino por autoridades irresponsables de quien en su momento estuvieron, que no liquidaron al personal que despedían, este es un tema que nos trae económicamente asfixiados, porque ya no hay recurso legal que agotar, simplemente el de llegar a acuerdos con las personas de esos laudos, y estar liquidando".

Aceptó que le está costando mucho dinero estar liquidando todos esos laudos, "de lo que se puso en el Presupuesto de Egresos para liquidar parte de esos laudos, ya está ejercido, ya están agotados al día de hoy, nos está costando el pago de laudos y de liquidaciones, porque tenemos que reducir la nómina, una nómina que mantenían con un recurso de 10 millones de pesos, realmente era muy alta", finalizó el alcalde.