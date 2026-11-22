¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Cada año se detectan más de 14 casos de Vih Sida en la Zona Media, sobre todo en los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández, por lo que urgen campañas para reducir esta enfermedad que llega a generar muchos decesos.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dijo que desde el 2004 se tienen 116 casos positivos, al año se presentan de 1 a 2 decesos.

Refiere el funcionario que se detectan cada año 14 casos de Vih Sida, el 70% corresponde a mujeres.

En los Centros de Salud y hospitales se están realizando pruebas rápidas, si salen positivas se confirma en un laboratorio, a las personas se les brinda el tratamiento totalmente gratuito para recuperar su salud, los pacientes pueden realizar su vida normal luego de recibir el tratamiento adecuado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los municipios de Rioverde y Ciudad Fernández es donde más casos registrados se tienen, es por ello la importancia para que se cuiden con preservativos las personas, además de solo tener una pareja, que son las partes importantes.