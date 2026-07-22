Aún no hay acuerdo de pago de IPA con los cañeros

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CIUDAD VALLES.- A ningún acuerdo ha llegado el Ingenio Plan de Ayala con los cañeros de este municipio, luego de que comenzó el bloqueo por falta de pago de liquidaciones.

Nada aún. La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala reporta cero resultados de las negociaciones que lleva a cabo su representación nacional para el pago de tres preliquidaciones (11, 12 y 13) y el pago final de la liquidación a finales de julio.

Aunque el precio del azúcar, desplomado desde hace meses ha sido la principal causa esgrimida por la industria, el compromiso de pago no es postergable, de acuerdo con los productores cañeros.