Autobusazo en la Valles-Tamazunchale deja 7 lesionados; pasajera evita tragedia

Ciudad Valles, S.L.P.- Dos autobuses de la empresa Transportes Vencedor chocaron de frente la noche del sábado en la carretera federal Valles-Tamazunchale, con saldo de siete personas lesionadas, entre ellas un chofer que fue reportado como delicado.

El accidente ocurrió en el tramo del ejido La Calera hacia la delegación de El Pujal, a la altura del rancho Villa Fierro. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades, con número económico 279, salió de Ciudad Valles rumbo a Tamazunchale, pero su conductor perdió el control, impactó contra el camellón y un poste, quedando parcialmente invadiendo el carril contrario.

En ese punto, y bajo condiciones de lluvia y poca visibilidad, un segundo autobús de la misma línea, que circulaba en sentido opuesto, no logró esquivar la unidad accidentada y terminó impactándose de frente.

Choque de autobuses en SLP

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Tras el choque, el operador del segundo autobús quedó inconsciente, mientras la unidad continuó avanzando hacia un desnivel. Una pasajera, quien es aspirante a chofer de transporte público, intervino al mover al conductor y tomar el control del vehículo, logrando detenerlo antes de que saliera de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para atender a los lesionados. Se informó que seis pasajeros y el chofer del segundo autobús resultaron con golpes, siendo este último trasladado a una clínica del IMSS para su atención médica.