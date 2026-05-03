logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Autobusazo en la Valles-Tamazunchale deja 7 lesionados; pasajera evita tragedia

Colisión frontal tras unidad sin control; mujer evita caída a desnivel

Por Huasteca Hoy

Mayo 03, 2026 09:16 a.m.
A
Choque en carretera federal

Choque en carretera federal

Ciudad Valles, S.L.P.- Dos autobuses de la empresa Transportes Vencedor chocaron de frente la noche del sábado en la carretera federal Valles-Tamazunchale, con saldo de siete personas lesionadas, entre ellas un chofer que fue reportado como delicado.

El accidente ocurrió en el tramo del ejido La Calera hacia la delegación de El Pujal, a la altura del rancho Villa Fierro. De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades, con número económico 279, salió de Ciudad Valles rumbo a Tamazunchale, pero su conductor perdió el control, impactó contra el camellón y un poste, quedando parcialmente invadiendo el carril contrario.

En ese punto, y bajo condiciones de lluvia y poca visibilidad, un segundo autobús de la misma línea, que circulaba en sentido opuesto, no logró esquivar la unidad accidentada y terminó impactándose de frente.

Choque de autobuses en SLP

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras el choque, el operador del segundo autobús quedó inconsciente, mientras la unidad continuó avanzando hacia un desnivel. Una pasajera, quien es aspirante a chofer de transporte público, intervino al mover al conductor y tomar el control del vehículo, logrando detenerlo antes de que saliera de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para atender a los lesionados. Se informó que seis pasajeros y el chofer del segundo autobús resultaron con golpes, siendo este último trasladado a una clínica del IMSS para su atención médica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Autobusazo en la Valles-Tamazunchale deja 7 lesionados; pasajera evita tragedia
Autobusazo en la Valles-Tamazunchale deja 7 lesionados; pasajera evita tragedia

Autobusazo en la Valles-Tamazunchale deja 7 lesionados; pasajera evita tragedia

SLP

Huasteca Hoy

Colisión frontal tras unidad sin control; mujer evita caída a desnivel

Después del infierno, clima templado en Valles y la Huasteca
Después del infierno, clima templado en Valles y la Huasteca

Después del infierno, clima templado en Valles y la Huasteca

SLP

Redacción

Calor no dio tregua en última semana de abril

Hombre, a punto de morir ahogado
Hombre, a punto de morir ahogado

Hombre, a punto de morir ahogado

SLP

Carmen Hernández

Mujer herida durante un zafarrancho
Mujer herida durante un zafarrancho

Mujer herida durante un zafarrancho

SLP

Carmen Hernández