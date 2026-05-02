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Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km

Realizan diagnóstico técnico para mejorar orientación turística en la región Huasteca

Por Redacción

Mayo 02, 2026 02:12 p.m.
A
Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km

La Secretaría de Turismo estatal, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Junta Estatal de Caminos (JEC), inició un levantamiento técnico para desarrollar el sistema de señalética del proyecto "Riviera Huasteca", en un tramo superior a los 100 kilómetros que conecta a Ciudad Valles con Tamazunchale.

De acuerdo con la información oficial, el diagnóstico contempla la instalación estratégica de señalización en municipios como Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla, en puntos clave como accesos carreteros, entronques y zonas de alta afluencia turística.

El proyecto incluye distintos tipos de estructuras, entre ellas señales tipo bandera, estelas gráficas, mapas y señalización tipo puente, con el objetivo de mejorar la orientación de visitantes y reforzar la imagen turística de la región.

Asimismo, el análisis considera la revisión de la jurisdicción de cada elemento —municipal, estatal o federal— y la evaluación de su estado físico, con el fin de detectar estructuras que requieran retiro, sustitución o adecuaciones por interferencias con infraestructura existente o incompatibilidad con el entorno urbano.

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Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura turística en la Huasteca potosina y consolidar el desarrollo regional.

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