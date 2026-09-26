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Avistamiento de garzas pescadoras en el río

Por Redacción

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Avistamiento de garzas pescadoras en el río
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      CIUDAD VALLES.- El caudal del Valles se recuperó tanto con las lluvias que una garza blanca se dispuso a pescar, a un lado de la orilla del afluente.

      Una garza de buen tamaño acechaba peces en la orilla del Valles, cerca de donde los lavacoches hacen la limpieza a diario y del paso de gente que cruza o el puente o que se acerca a la orilla a ver la creciente del afluente luego de las últimas lluvias, causando expectación entre niños y personas que se dieron el tiempo en ese lugar.

      La garza estuvo espectante, hasta que se fue del lugar, asediada por miradas de curiosos.

      La garza blanca (Ardea alba) habita casi en todo el país y llega a medir poco más de un metro de alto. 

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      Es una especie huidiza, aunque el río llevaba más peces que de costumbre. 

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