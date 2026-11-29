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Matehuala.- A pesar de que se retiraron los contenedores de basura que estaban atrás de FEREMA y se colocó un letrero para no tirar la basura, personas cochinonas siguen acudiendo a tirar la basura en este lugar, generando un sitio insalubre.

Vecinos de la zona se habían quejado, que inclusive había gente que dejaba animales muertos en este lugar, debido que hay casas cerca de donde estaban los contenedores de basura, la Jurisdicción Sanitaria número II había levantado un acta solicitando al Ayuntamiento retirar los contenedores de esta zona, dado que era un foco de infección, dañino para la salud de quienes viven cerca de este lugar.

Ante esta situación se retiraron los dos contenedores que había con basura, sin embargo, la gente no entiende, aunque se colocó un letrero de que en esa zona no se debe tirar basura y que al que sorprendan lo van a sancionar, la gente sigue acudiendo a dejar sus desechos e incluso lo hacen unos metros adelante del letrero, por lo que tiene que pasar los camiones constantemente a quitar toda la basura, pese a que este lugar ya no debería tirarse.

Ante esta situación, se pide a la población que si detectan quién va tirar la basura en esta área lo reporten para que se le castigue, pues se tiene que respetar esta área, pues cerca de la zona hay varias casas, esto termina dañando la salud de quienes viven por este lugar.

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