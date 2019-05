Basurero municipal no ha sido remediado

A ocho meses de haber iniciado la administración municipal, en el basurero municipal de la zona tének no se ha hecho nada y en el de Chantol persisten deficiencias que se deben corregir, informó el regidor Néstor Rivera Aguilera, integrante de la Comisión en Ecología del Cabildo.

Señaló que esta tarde durante la sesión de Cabildo solicitará la licitación para la clausura y remediación del tiradero de la zona tének y que el de Chantol cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083.

Además, pedirá un informe técnico y financiero por parte del director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores y que inicie el procedimiento para fincar responsabilidades a la anterior administración por parte de la Contraloría Interna del Ayuntamiento y la ASE por las multas de 4.5 para el tiradero de la zona tének.

La semana pasada realizaron un recorrido en compañía de la Segam, el director de Obras Públicas y el propio regidor donde encontraron deficiencias en Chantol porque no tiene cerca perimetral, no está funcionando la caseta ni la báscula, no hay luz ni agua y el pozo de lixiviados ya está lleno y se tiene que vaciar nuevamente para no afectar los mantos acuíferos cercanos.

Es por eso que Alberto Machuca debe de rendir cuentas de cómo recibió o si se ha realizado trabajo o inversión, señaló el edil.

Diariamente a Chantol ingresan 180 toneladas de basura por lo que se debe construir la segunda celda de manera urgente, además de que se iniciará investigación para empezar las denuncias por parte de la Sindicatura, SEGAM, Profepa y el Ministerio Público si es que los incendios fueron iniciados.