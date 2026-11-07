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Bomberos capturan una iguana

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos capturan una iguana
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      Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos apoyaron en el rescate de una iguana en la colonia Magisterial Los Reyes, después de rescatar al animal, fue trasladado a su hábitat natural donde fue liberado.

      De acuerdo con la información de Bomberos, recibieron una llamada en la cual les reportaban que se encontraba una iguana en un contenedor de basura, en la calle Nicolás López Loera, de la colonia Magisterial Los Reyes, por lo que acudieron en una unidad de esta corporación de auxilio para brindar el apoyo.

      Al llegar al lugar empezaron a buscar la iguana, la cual luego de algunos minutos fue capturada, después de eso, el animal fue trasladado a su hábitat natural, donde fue liberado. 

      En los últimos meses, aproximadamente tres iguanas han sido localizadas en las calles de Matehuala, se cree que estos animales pudieron haber sido abandonados por personas que los tenían como mascotas y posteriormente decidieron dejarlos en la vía pública.

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      Este tipo de animales son especies protegidas, muchas personas las tienen como mascotas, pero se cansan de ellas y terminan aventándolas a la calle, por lo que se pide a la población evitar adquirir este tipo de animales para tenerlos como mascotas y luego al no soportarlos, tirarlos.

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