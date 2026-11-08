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Bomberos controlan incendio de camioneta

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos controlan incendio de camioneta
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      Matehuala.- Bomberos acudieron a la colonia Manuel Moreno Torres donde les reportaron el incendio de una camioneta, al llegar, inmediatamente comenzaron a controlar el fuego para evitar que se propagara, no hubo personas lesionadas.

      De acuerdo con la información proporcionada, los bomberos recibieron una llamada de auxilio en la que les reportaban el incendio de una camioneta en la calle Valle de México, de la colonia Manuel Moreno Torres, por lo que acudieron para brindar el auxilio ante la contingencia que se presentaba. Al llegar al lugar, los elementos de esta corporación comenzaron a trabajar para controlar el fuego, en cuestión de minutos lograron sofocar el incendio, evitando que se propagara. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, presuntamente el incendio de la camioneta se generó por fallas mecánicas que presentaba.

      Por otra parte, también recibieron otra llamada de auxilio en la que les reportaban un incendio, pero ahora en una casa habitación ubicada en la calle Barbechos, en la colonia Palmas, por lo que se trasladaron rápidamente en una unidad de ataque rápido para controlar la situación.

      Al llegar al lugar, los vecinos del domicilio se encontraban afuera esperando a los tragahumo y les indicaron dónde se originaba el fuego, asimismo, señalaron que, al parecer, los propietarios de la vivienda no se encontraban en el lugar. 

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      Los bomberos ingresaron al domicilio y lograron apagar el fuego, no hubo personas lesionadas. Presuntamente, el incendio se debió a una veladora que se encontraba encendida.

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