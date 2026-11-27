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MATEHUALA.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la calle Luis Donaldo Colosio donde rescataron a un gato que se encontraba atrapado en un pino de aproximadamente cinco metros de altura, que corría el riesgo de desplomarse y llegar a morir.

Los tragahumo recibieron una llamada de auxilio, en la que les reportaban que había un gato atrapado en un árbol de cinco metros de altura, en la calle Luis Donaldo Colosio, en la colonia Magisterial Los Reyes, por lo que acudieron en un camión que transportaba una escalera grande para llevar a cabo el rescate del felino.

Al llegar al lugar, los Bomberos colocaron la escalera para subir aproximadamente cinco metros de altura y al llegar hasta donde se encontraba el gato, observaron que estaba completamente asustado, por lo que procedieron a sujetarlo cuidadosamente. Una vez que lograron bajarlo del árbol, el felino fue entregado a sus propietarios.

Por otra parte, los Bomberos recibieron otra llamada de auxilio en la que reportaban una fuga de gas LP en la colonia Del Fraile, sobre la calle Bugambilia, por lo que inmediatamente acudieron a brindar el auxilio.

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Al llegar, ingresaron a la vivienda y detectaron que la fuga provenía de un cilindro de gas, que luego de ser revisado fue detectado el desperfecto y retirado del lugar.