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RIOVERDE.- Elementos de bomberos y la Guardia Civil Municipal recibirán equipamiento y armas para poder realizar su trabajo en las mejores condiciones de seguridad.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que se sigue invirtiendo en la seguridad.

Prueba de ello, es que la Guardia Civil Municipal estará recibiendo patrullas, armamento, equipo táctico y otras herramientas para su trabajo.

Adelantó que se contará con cámaras, drones de nueva generación, que estarán realizando sobrevuelos de manera permanente en la ciudad.

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En cuanto al cuerpo de bomberos, se les entregará equipo para que atiendan una contingencia en mejores condiciones de seguridad.

Lo que se busca es mejorar la seguridad en Rioverde.

Adelantó que se contempla ampliar la plantilla de policías, para tener mínimo 250 agentes en la corporación, finalizó.