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Caen las ventas de calaveritas de dulce

Comerciantes las rematan para recuperar algo de inversión

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Caen las ventas de calaveritas de dulce
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      MATEHUALA.- Durante el Día de Muertos una de las más ricas tradiciones son las golosinas como los dulces de azúcar que hacen en forma de calaverita que venden afuera de los panteones, pero lamentablemente a quienes se dedican a venderlos registraron bajas ventas; 

      Algunos comerciantes empezaron a rematar sus dulces esperando poder recuperar algo de su inversión, quienes señalaron que pasaron los días de muertos y a pesar de que mucha gente pasaba por los panteones solo compraban flores y solo algunas personas se acercaban con quienes venden dulces de calaverita y 

      los compraban. 

      Dijeron que había unos dulces de azúcar hechos en forma de calaverita, catrinas tumbas e inclusive algunos con monstruos de películas como "Chucky" entre otros, esto con la finalidad de lograr tener ventas.

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      Panaderos también reportaron que el pan del muerto que es un delicioso postre de esta temporada también bajó mucho sus ventas, donde mucha gente prefiere comprarlo en supermercados, que los ofrecen a un precio muy bajo sin embargo, no tiene el mismo sabor que hacen en las panaderías, que sí lo hacen con los verdaderos ingredientes que se utilizan; agregaron que continúan vendiendo el pan de muerto a precios más bajos, esperando vender todo el que hicieron.

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