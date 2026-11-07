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Campaña "Los cohetes no son tus cuates", de PC

Difunde personal de PC el peligro que generan artefactos de pólvora

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Campaña "Los cohetes no son tus cuates", de PC
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      RIOVERDE.-  Ante la próxima temporada  decembrina, la dirección de Protección Civil Municipal arrancó la campaña preventiva Los cohetes no son tus cuates, con varias acciones para evitar que ciudadanos lleguen a sufrir daños al explotarle algún cohete. 

      El director de Protección Civil Municipal, José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se llevará a cabo una campaña a la comunidad estudiantil, donde se concientizará sobre el uso de la pirotecnia y sus riesgos que conlleva prenderla. 

      Señaló que afecta principalmente a los niños autistas, quienes desconocen el peligro que enfrentan al tronarles algún cohete en sus manos. 

      Asimismo, pueden provocar el incendio de una vivienda, donde pueden resultar con quemaduras en el cuerpo. 

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      Aunado a ello afecta el ruido a las mascotas que pueden provocar un accidente.   

      El fin de la campaña es evitar accidentes en las celebraciones por las fiestas decembrinas.

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