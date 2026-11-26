Campaña para colocar calcomanias Código Rosa
Para brindar apoyo si alguna persona sufre hechos de violencia
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RIOVERDE.- Arrancó la jornada de pega de calcas Código Rosa, en San Luis Potosí se colocaron 5 mil a las unidades del transporte público.
La secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez Acosta dio a conocer que acompañada de su equipo se trasladó a la plaza para colocar las calcas del Código Rosa, se busca que los vehículos cuenten con el Código.
El objetivo es que si alguna persona sufre violencia, se comunique a la línea telefónica que estará trabajando las 24 horas.
A través del C5 se les canalizará personal especializado, pueden hacer las llamadas o enviar un Wattsap, se busca atender los casos de violencia, en la capital potosina se colocaron 5 mil calcas. Esta campaña va en coordinación con la Secretaría de Mujeres, se les brindará apoyo jurídico y psicológico a las afectadas, finalizó.
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